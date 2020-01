Airbus bate Boeing. É a maior fabricante de aviões no mundo

A Airbus voltou a assumir o título de maior fabricante de aeronaves do mundo, após anos em que sucessivamente perdeu para a rival norte-americana. A companhia europeia bateu a Boeing, que foi forçada a parar as entregas do 737 MAX, num ano em que conseguiu entregar 863 aviões, um número recorde.

Enquanto a Airbus entregou 863, a Boeing ficou-se pelos 345, isto entre janeiro e novembro, segundo dados do El País (acesso livre).A empresa norte-americana, que liderava o mercado desde 2012, foi afetada pelos problemas com o 737 MAX, avião que foi proibido de operar depois de dois acidentes fatais.

A Airbus, que em 2018 tinha entregue 800 aviões, conseguiu aumentar a produção com mais trabalhadores, mas também horários mais longos, superando mesmo a meta que tinha estabelecido de 860 unidades.

As fábricas da Airbus páram, habitualmente, no Natal e no Ano Novo. Todavia para fazer face às encomendas, tanto as unidades de produção como os centros de entrega estiveram em pleno funcionamento até ao final do ano para que fosse possível alcançar este recorde.

A Airbus foi afetada por atrasos no A321neo, montado em Hamburgo, na Alemanha, o que fez com que dezenas destes e outros modelos fossem armazenados em hangares à espera de reconfigurações de última hora, mas também à chegada de mais mão-de-obra. Este constrangimento obrigou a empresa a trabalhar a todo o vapor na reta final do ano.