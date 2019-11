O fabricante europeu Airbus anunciou esta segunda-feira a venda à Emirates Airline de 50 aviões do modelo de longo curso A350/900, num contrato no montante de 16 mil milhões de dólares, cerca de 14,5 mil milhões de euros.

Em comunicado, a Airbus e a Emirates dizem que o contrato foi assinado no Dubai Airshow 2019 pelo Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, e Guillaume Faury, presidente executivo da Airbus.

Em conjunto, de acordo com a fabricante, as novas tecnologias usadas no modelo adquirido resultam em custos operacionais 25% inferiores, além de conseguirem uma redução de 25% no consumo de combustível e nas emissões de CO2 (dióxido de carbono), em comparação com aviões concorrentes de geração anterior, o que demonstra o compromisso da Airbus em minimizar o impacto ambiental e liderar a inovação no setor aeronáutico.

De acordo com as informações divulgadas pelas agências internacionais, a Emirates acrescentou 20 aviões à encomenda de 30 aparelhos A350 feita em fevereiro passado e os aviões – equipados com peças da marca Rolls Royce – serão entregues em 2023. Ao mesmo tempo, a Emirates anunciou que com esta nova encomenda substitui a encomenda anterior de 40 A330 Neo.

Durante o Dubai Air Show, a Air Arabia, companhia aérea do Médio Oriente e do Norte de África, também anunciou a compra de 120 novos aviões da Airbus planes, num negócio de 14 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros). O negócio inclui a compra de 73 A230neo, 27 A321neo e 20 A321XLR, com entrega programada para 2024.

A Airbus indicou, em comunicado, que este acordo foi assinado na presença do presidente do Conselho de Administração (‘chairman’) da Air Arabia, Sheikh Abdullah Bin Mohammed Al Thani, do presidente executivo da companhia aérea, Adel Al Ali, e do presidente executivo da Airbus.

“A estratégia de crescimento da frota da Air Arabia sempre foi impulsionada pela procura comercial e temos o prazer de anunciar hoje um dos maiores pedidos […] à Airbus para apoiar os nossos planos de crescimento”, sublinhou, citado no mesmo documento, Adel Al Ali. Já o diretor comercial da Airbus (‘chief commercial officer’) afirmou que a empresa está muito satisfeita por expandir a parceria com a Air Arabia, “que vai permitir à companhia aérea explorar novos mercados”.