Morreu Maria do Carmo Espírito Santo Silva

Morreu esta terça-feira, dia 2 de janeiro, Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva, viúva de Manuel Ricardo Espírito Santo Silva, líder do grupo em 1973 aquando da nacionalização e no regresso a Portugal na década de oitenta, e mãe de Manuel Fernando Espírito Santo, antigo presidente da Rioforte. Era a matricarca do ramo da família Espírito Santo e, por isso, a maior acionista do BES.

Mulher discreta, nunca se deixou fotografar nem era dada à vida social. Depois da morte do marido, Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva dividia o seu tempo entre o Estoril, Lausanne, onde residia. Os problemas de saúde tinham-na obrigado a regressar a Portugal nos últimos meses de 2019, e acaba por falecer no segundo dia de 2020.

Chegou a ser a mulher mais rica do país, nos rankings da revista Exame, e além das participações financeiras no GES e BES, Maria do Carmo Moniz Galvão Espírito Santo Silva tinha também o controlo de um dos maiores grupos automóveis, a Santogal.