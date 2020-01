A conferência, integrada no ciclo Conferências do BEM e organizada em parceria com a AIDA – Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, terá lugar no próximo dia 16 de janeiro, às 17h, na sede da AIDA, com moderação de António Costa, publisher do ECO.

Num contexto de excessivo endividamento das empresas, o BEM quer contribuir para o debate e reflexão em torno das alternativas de financiamento do crescimento das empresas nacionais e, por essa via, da economia portuguesa. Pensar o crescimento e como assegurar o seu financiamento é um pilar estratégico e estrutural para o tecido empresarial nacional e requer um plano de médio e longo prazo, assente nas características específicas de cada empresa e setor.

O desafio que se coloca é, pois, o de pensar a capitalização muito além da concessão de crédito: os parceiros certos, o mercado de capitais, alianças estratégicas, um plano de negócios adequado. Todas estas dimensões devem integrar o processo de decisão das empresas, em particular das de média e grande dimensão.

As Conferências do BEM começaram em setembro, com um primeiro encontro destinado a empresários realizado com o apoio da AEP – Associação Empresarial de Portugal, com o tema “Sucessão nas empresas: uma oportunidade de crescimento”.

Seguiu-se um encontro em Braga, em parceria com a Invest Braga, dedicado ao tema “Investimento e Capitalização das Empresas: Uma Visão Estrutural” e que juntou mais de 200 empresários nacionais.

Nos próximos meses, as Conferências do BEM vão correr o país de Norte a Sul, nas cidades onde o BEM tem presença, através dos seus Espaços Empresa: Porto, Braga, Aveiro, Viseu, Leiria e Faro. O programa de cada Conferência vai de encontro aos temas que mais mobilizam o tecido empresarial nacional.

Consulte aqui o programa. Pode ler todas as notícias relacionadas com o Ciclo de Conferências BEM aqui.