Renault é líder pelo 22.º ano. Veja as marcas mais vendidas

A Renault liderou as vendas de automóveis no mercado nacional. Não é um, nem são dois anos à frente da concorrência, mas sim 22 anos consecutivos em que a marca do losango fica em primeiro lugar, sendo responsável por quase 13% de todos os ligeiros de passageiros que durante os últimos 12 meses pisaram pela primeira vez o asfalto português.

A fabricante francesa comercializou 29.014 veículos ligeiros de passageiros no ano passado, um número inferior em 7,1% ao registado no mesmo período do ano anterior, com modelos como o Clio, o Captur ou Mégane, além do elétrico Zoe, em destaque. Ainda assim foi o suficiente para manter a Renault no topo, a uma distância de mais de 5.000 unidades face ao segundo classificado, a Peugeot.

A marca do leão, também ela francesa, conseguiu comercializar 23.668 unidades, apresentando assim um crescimento de 3% face ao ano anterior, aproximando-a da rival da mesma nacionalidade. A Citröen, que também pertence ao grupo PSA, liderado pelo português Carlos Tavares, ficou na quinta posição, com 14.007 unidades comercializadas. As vendas cresceram 9,4%.

A fechar o pódio das vendas de ligeiros de passageiros no mercado nacional voltou a ficar a Mercedes. A marca da estrela registou um crescimento tímido nas vendas, mas o suficiente para manter a posição face a 2018. Com um total de 16.561 unidades registadas, ficou à frente da Fiat, da Citröen, mas também das rivais BMW e Volkswagen.

A VW voltou a registar uma quebra nas vendas. Representada pela SIVA, importador que entrou em dificuldades financeiras que acabaram com a venda da empresa à empresa austríaca Porsche Holdings, registou 10.371 veículos ligeiros de passageiros durante o ano passado, menos 16,4% que em 2018. Entre as marcas que mais vendem, só a Nissan apresentou uma quebra superior: 32,1%.

