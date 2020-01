Oito entidades têm novos cursos de mediação aprovados

A ASF, entidade reguladora, procedeu ao reconhecimento dos cursos para o acesso à atividade de mediação de seguros ou de resseguros, propostos por oito entidades, desbloqueando assim as dúvidas quanto ao ajustamento dos conteúdos às necessidades introduzidas pela nova diretiva de distribuição de seguros.

As associações do setor com cursos reconhecidos são a APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros e a APS – Associação Portuguesa de Seguradores, enquanto em seguradoras foram autorizadas a Zurich e España SA. Nas escolas de formação MOFP – Organização e Formação Profissional, a AEP – Associação Empresarial de Penafiel, a SABFORMA – Academia de Formação e a Distance Learning Consulting – Consultoria Pedagógica, também poderão oferecer cursos certificados a mediadores.

A ASF procedeu ainda ao reconhecimento para efeitos de formação e aperfeiçoamento profissional contínuo, da entidade formadora ENB – Escola de Negócios das Beiras.