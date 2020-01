Ageas oferece experiências na compra de seguros Vida e Saúde

A Ageas Seguros lançou uma campanha promocional em que oferece 50 euros numa experiência à escolha pela compra de seguros Saúde ou Vida, até ao próximo dia 31 de março.

A campanha que tem o mote “O seu mundo é feito de pequenos mundos e grandes experiências” vai estar também presente na rádio, imprensa e em meios digitais e conta com a presença de Filomena Cautela e Nuno Távora.

“Queremos estar cada vez mais próximo dos nossos Clientes e proporcionar experiências emocionalmente relevantes” afirma Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros, acrescentando que a companhia mantém o foco “no papel crucial do Mediador que tem como missão acompanhar de perto todas as necessidades do Cliente”.

Na compra de um seguro de vida ou de saúde os nossos Clientes recebem 50€ para usufruírem numa experiência à sua escolha, através da parceria estabelecida entre a Ageas e a Lifecooler.