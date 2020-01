Governo gasta 119 milhões de euros em estudos e pareceres

O Governo estima gastos superiores a 119 milhões de euros em 2020 com estudos, pareceres, projetos e consultadoria de escritórios de advogados e outros especialistas, no Orçamento do Estado para o próximo ano. Este valor compara com os 97,5 milhões de euros orçamentados para 2019, traduzindo-se num aumento da despesa em 22%, acima da taxa de inflação prevista.

Há cinco ministérios cujas verbas nesta rubrica se destacam, entre os 12 e os 16 milhões de euros, de acordo com os mapas informativos dos Serviços Integrados e dos Serviços e Fundos Autónomos, escreve o Correio da Manhã (acesso pago). São eles Saúde, Ambiente e Ação Climática, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Finanças e Infraestruturas e Habitação.

Estes cinco ministérios levam uma fatia de 58% do bolo de 119 milhões de euros, maior do que o do ano passado em 21,5 milhões de euros. O crescimento da despesa deve-se ao maior número de ministérios, mas também ao reforço das verbas para os ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino superior, em cerca de um milhão de euros, face ao ano anterior.

É nos Serviços e Fundos Autónomos, que integram os organismos dependentes dos ministérios, que se concentra o valor mais elevado de despesa, de 95,9 milhões de euros. Para os Serviços Integrados, que incluem os gabinetes dos membros do Executivo, serão alocados os restantes 23,1 milhões.