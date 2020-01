Seguradoras reforçam investimento em Obrigações e Fundos

O total de ativos sob gestão de seguradoras relativas ao ramo Vida atingiram quase 45 mil milhões de euros no final do terceiro trimestre de 2019, segundo dados revelados pela ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Este valor é superior em 7% ao registado no final de 2018, mas apenas 1% mais elevado que no final do segundo trimestre do ano findo.

No terceiro trimestre, relativamente ao período anterior verificou-se uma descida de 25% (1,28 mil milhões de euros) em numerário e depósitos e uma aposta em Obrigações e nestas, mais pelas emitidas por entidades privadas que por entidades públicas.

As carteiras de investimento das seguradoras para responder a responsabilidades com segurados do ramo Vida, eram em setembro passado de 44,98 mil milhões de euros, dos quais 45% deste montante aplicados em Obrigações de Dívida Pública e 28% em Obrigações de entidades privadas.

Fundos de Investimento com 13% do total e ações com apenas 5%, são os instrumentos preferidos após as Obrigações, estas últimas são teoricamente de menor risco. A liquidez, que pode acontecer na gestão de carteiras de seguradoras, por falta de oportunidades ou por motivos estratégicos, tinha um peso de 11% na carteira no final de junho, mas no final de setembro pesava apenas 8%.

Investimentos como produtos estruturados, imobiliário, derivados, hipotecas, empréstimos têm uma expressão ínfima na carteira. Ainda assim, as seguradoras detêm 170 milhões de euros aplicados em imobiliário nas suas carteiras de ativos dirigidas a assegurar o cumprimento de responsabilidades para com os seus segurados.

Resumindo, no terceiro trimestre de 2019 e relativamente ao segundo trimestre, as seguradoras reduziram, em milhões de euros: 1.284 em liquidez, 113 em ações, 27 em produtos estruturados e juntaram 557 de novos investimentos, num total de 1.983 mil milhões de euros.

Por igual montante aumentaram investimento: 1069 em Obrigações de entidades privadas, 614 em Obrigações de Dívida Pública e 270 em fundos de investimento.