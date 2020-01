Sem tempo para entregar os documentos no banco?

A Expresso Eats é uma jovem empresa de entregas ao domicílio, pertencente ao grupo Expresso Volume, e que quer operar em todo o país.

Além de entregar refeições em casa, encomendadas a partir do site ou da app móvel, inclui ainda outros serviços, tais como levantamento e entrega de documentos em bancos, repartições de finanças e similares; pagamento de serviços (água, eletricidade, gás, telecomunicações, etc); levantamento e entrega de encomendas ou medicamentos. Para além disso, a Expresso Eats também faz por si as compras em supermercados ou hipermercados.

Tudo isto sem ter de sair de casa. Basta aceder ao site ou aplicação móvel para fazer o pedido do serviço, em segurança e a preços convidativos.

Sedeada em Cantanhede, a Expresso Eats está a expandir a nível nacional, estando prevista operar em breve também em Braga, Porto, Aveiro, S. João da Madeira, Coimbra e Leiria.