As vendas a retalho aumentaram em novembro na zona euro, tanto na comparação mensal (1,0%) como na homóloga (2,2%), tendo Portugal registado subidas, de 0,9% face a outubro e 4,0% face a novembro de 2018.

De acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat, o comércio a retalho também cresceu em novembro de 2019 no conjunto da União Europeia, progredindo 0,6% face ao mês anterior e 1,9% na comparação com o mesmo mês de 2018.

Na comparação em cadeia, os maiores aumentos das vendas a retalho foram verificados na Polónia (3,3%), Bélgica (2,7%) e Letónia (2,6%), enquanto Portugal, que em outubro registara a maior subida mensal entre todos os Estados-membros, agora registou um crescimento ligeiramente abaixo da média do espaço da moeda única, com 0,9%.

Já na comparação homóloga, Portugal teve a quinta maior subida, ao registar um aumento das vendas a retalho na ordem dos 4,0%, apenas atrás de Hungria (7,3%), Roménia (6,5%), Polónia (5,9%) e Estónia (4,4%).