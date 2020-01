O relatório anual da Autoridade de Controlo de Seguros e Previdência Social (ACAPS) revela que o volume de negócios (incluindo o valor bruto de prémios) ascendeu a perto de 4.000 milhões de euros (43,1 mil milhões de dirahm marroquinos), mais 6% do que no anterior.

A expansão refletiu o crescimento na área de seguro direto (+6,2%) e contratos de resseguro (0,7%). De acordo com o documento, o mercado marroquino posiciona-se como o 3º maior do mundo árabe, atrás dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, ocupando ainda o 51º lugar a nível mundial.

A taxa de penetração dos seguros do mercado marroquino (volume de prémios em relação ao PIB) situa-se nos 3,74%, o que lhe confere o 1º posto no ranking do mundo árabe e a quarta posição no conjunto do continente africano (1º. África do Sul; 2º. Namíbia; 3ºo Zimbabué).

Em 2018, o mercado registou uma desaceleração no crescimento dos seguros Vida e de capitalização, mantendo-se um incremento superior a 5% no ramo não-Vida. Nos prémios gerados por novas apólices, os seguros vida e de capitalização lideraram com uma fatia de 44%, seguidos do ramo automóvel (27,1%) e dos seguros de acidentes pessoais (9,9%)

A produção e oferta de seguros em Marrocos são asseguradas por 24 companhias (de seguros e resseguros), quatro das quais são mútuas. A distribuição é suportada por cerca de 2.100 agentes de intermediação, perto de 600 balcões de seguro direto e mais de 6 000 agências bancárias.

As cinco maiores seguradoras Vida e Não Vida asseguram cerca de 70% do mercado e são a Wafa Assurance (20,7% de quota em 2017), RMA Assurance (16%), Saham Assurance (12,4%), Axa Assurance Maroc (10,6%) e Mutuelle Taamine Chaabi (10%).