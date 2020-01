Mediador de seguros acusado de burlar 70 automobilistas

Um mediador de seguros do Porto e o seu filho lucraram 11.400 euros com burlas em apólices do ramo automóvel respeitantes a sete dezenas de clientes, segundo uma acusação do Ministério Público.

O caso ocorreu em 2012 e é julgado a partir do dia 15 no tribunal criminal de São João Novo, no Porto, indicou fonte judicial.

O processo indica que os arguidos faziam crer aos clientes, através da entrega de cartas verdes forjadas, que o seguro automóvel estava normalizado junto da Allianz Portugal de que o escritório de ambos foi mediador.

Aquela seguradora constituiu-se assistente no processo, em que o mediador está acusado por burla qualificada e o seu filho por falsificação de documentos (as cartas verdes) e usurpação de funções (por mediação de seguro ilegítima).

“Criavam aos clientes a convicção de que estavam protegidos” em caso de acidente rodoviário, “bem sabendo que esse contrato de seguro não existia, por nunca ter sido formalizado”, indica o processo.