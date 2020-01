O Orçamento do Estado para 2020 é “o melhor que já entreguei”. A afirmação, feita por António Costa, primeiro-ministro, no arranque do debate da proposta do Executivo foi rapidamente contestada pela esquerda, que mesmo com todas as críticas acabou por permitir a aprovação com a abstenção na votação. E também pela direita, que acusou Mário Centeno, ministro das Finanças de ser um ilusionista.

Do país da ilusão, a “Costolândia ou Centenolândia” passando pelo “Wally” ou mesmo a montanha que “pariu um ratão”, veja o vídeo com os momentos mais quentes dos 635 minutos vividos no Parlamento até à aprovação na generalidade daquele que ficou conhecido como o Orçamento do “E” para muitos, ou de “NA” para outros.