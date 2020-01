Pinto Luz: “Hoje não ganhámos. Mas marcamos a diferença”

Miguel Pinto Luz reconheceu a derrota nas eleições diretas do PSD, mas garante que a sua candidatura marcou a diferença e que conseguiu conquistar 12% dos votos dos militantes que querem “uma maneira diferente de fazer política”.

Sendo o primeiro a reagir nesta noite eleitoral do PSD, num momento em que ainda não é certo se o partido vai ou não para uma segunda volta, Miguel Pinto Luz deu os parabéns a Rui Rio e a Luís Montenegro e sublinhou que a sua candidatura surpreendeu. “Partimos com expectativas modestas, mas podemos dizer, com propriedade, que surpreendemos todos, mesmo aqueles que tentaram a todo o custo uma bipolarização nestas eleições“, disse Miguel Pinto Luz.

O vice-presidente da Câmara de Cascais sublinhou que a sua candidatura marcou a diferença “pela força das ideias”, “pelo reformismo e inconformismo permanente”, pelo “arrojo, agenda e prioridades”.

De acordo com os resultados oficiais, Miguel Pinto Luz venceu em Lisboa e na Madeira e conquistou 9,28% dos votos. A diferença face aos 12% anunciados pelo candidato tem precisamente a ver com o facto de as eleições na Madeira terem sido impugnadas por Alberto João Jardim.

“Hoje somos a candidatura que é fiel depositária desses valores reformistas para o país”, acrescentou o candidato que deixou ainda a ideia de que vai regressar à disputa da liderança. “Estou profundamente reconhecido, a responsabilidade a partir de hoje é muito maior”, disse, frisando que o seu objetivo é “servir o país”.

(Notícia atualizada)