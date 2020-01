Os militantes do PSD escolhem este sábado o presidente do partido para os próximos dois anos através de eleições diretas. A corrida à cadeira do poder é disputada por três candidatos: Rui Rio, o atual presidente, Luís Montenegro, ex-líder parlamentar, e Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.

A eleição acontece depois do mau resultado obtido pelo PSD nas eleições legislativas de outubro onde perdeu dez deputados no Parlamento. Rio assumiu a presidência do partido há dois anos. De lá para cá tem sido criticado internamente pela sua estratégia, nomeadamente, por ter assinado dois acordos com o PS. Um sobre descentralização e outro sobre fundos comunitários. Ambos na legislatura anterior, quando o PS tinha acordos à esquerda como BE, PCP e Verdes.

Luís Montenegro foi sempre o rosto mais visível da oposição interna a Rio. O ex-líder da bancada parlamentar do PSD quando Passos Coelho era presidente do partido defende uma posição mais distante do PS, sem acordos com socialistas. Miguel Pinto Luz, autarca numa das maiores câmaras do país, tenta capitalizar os descontentes com o rumo do partido.

Quem conseguir mais votos dos cerca de 40.500 militantes tem pela frente a liderança da oposição a um Governo do PS mas sem maioria absoluta e dois atos eleitorais: presidenciais e autárquicas.

O ECO enviou aos três candidatos um conjunto de cinco questões iguais para todos. Aqui ficam as respostas de Rio, Montenegro e Pinto Luz. Está previsto que os resultados das diretas sejam transmitidos pelo conselho de jurisdição do partido na noite de sábado. Luís Marques Mendes, antigo presidente do PSD, admite que possa haver uma segunda volta entre Rio e Montenegro, o que nunca terá acontecido, segundo disse o também comentador político.