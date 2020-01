O ex-presidente do PSD Pedro Passos Coelho marcou esta segunda-feira presença na apresentação de um livro da autoria de Luís Reis, atual mandatário nacional da candidatura à liderança do partido de Luís Montenegro, também na assistência.

Questionado pela Lusa e Jornal de Notícias sobre o significado da sua presença, o antigo primeiro-ministro apontou “uma estima muito grande pelo autor” e recusou qualquer leitura político-partidária, na semana em que se disputam eleições diretas no PSD.

“Estou fora de tudo isso”, afirmou Passos Coelho, que saiu mal terminou a apresentação e se escusou a fazer mais comentários.

Também Luís Montenegro retirou qualquer significado político-partidário ao encontro, que diz não ter sido combinado, manifestando também ele “o apreço e admiração” por Luís Reis, a quem reconhece “belos textos de reflexão e belas ideias” para o PSD trabalhar.

Questionado se gostaria de contar com o apoio de ex-líderes do PSD, Montenegro disse respeitar muito “a posição de equidistância que os ex-líderes têm”, considerando-a “adequada”.

“O que está em causa são umas eleições diretas, cada militante tem um voto. É evidente que sinto um conforto muito grande das pessoas com quem trabalhei, não sinto esse tipo de falha”, afirmou Montenegro, que dirigiu a bancada parlamentar do PSD durante seis anos, incluindo todo o período em que Passos Coelho foi primeiro-ministro.

Passos Coelho e Luís Montenegro ficaram sentados na primeira fila do evento, mas não juntos, tendo no meio a líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, que é a outra mandatária nacional de Montenegro, e apenas se cumprimentaram no final, já que o candidato à liderança do PSD chegou quando começava a apresentação.

A apresentação do livro “Da troika à geringonça”, que decorreu numa superfície comercial de Lisboa, contou também com a presença do antigo líder do PSD Marques Mendes – autor do prefácio – e do ex-vice-presidente do partido Manuel Castro Almeida, que se demitiu da atual direção do PSD em julho por divergências e críticas de centralismo ao presidente Rui Rio.

Questionado pela Lusa, também Castro Almeida justificou a sua presença com o apreço pelo autor e disse que não irá tomar posição pública na atual disputa da liderança no PSD.

O livro “Da Troika à Geringonça”, da editora Guerra e Paz, reúne crónicas do economista e gestor Luís Reis publicadas nos últimos anos no Diário Económico, Jornal Económico e Observador. Na sua intervenção, Luís Reis agradeceu a Passos Coelho e a todos os políticos no ativo, saudando que haja pessoas que “ainda têm a generosidade de colocar ao serviço público”.

Em 30 de novembro, Luís Montenegro anunciou a escolha do independente Luís Reis como um dos seus mandatários nacionais, a par da líder da JSD. Na altura, o antigo líder parlamentar social-democrata justificou a escolha de Luís Reis para “mostrar que o PSD tem de retomar a sua característica fundadora de chamar para colaborar consigo os melhores e mais dinâmicos protagonistas das várias áreas de atividade”.

Luís Reis é doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, mestre em Gestão e licenciado em Medicina e é atualmente CEO (presidente executivo) de três empresas do grupo Sonae e presidente do Conselho Geral e de Supervisão da Porto Business School, além de professor associado convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Luís Montenegro vai disputar no sábado eleições diretas para a presidência do PSD com o atual líder, Rui Rio, e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz.