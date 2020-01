Rui Rio utilizou meios do PSD para a própria campanha, para a liderança do partido, nomeadamente um carro, motorista e redes sociais. José Silvano utilizou também um automóvel do partido numa viagem que fez enquanto membro da candidatura de Rio. Defendem que não resultou em “prejuízo para o partido”.

Em causa está uma viagem que Rio fez com o carro e motorista do partido para uma ação de campanha. O atual líder do PSD defende-se dizendo que era apenas um desvio num trajeto que já faria normalmente para o Porto, no exercício das suas funções, avança o Observador (acesso pago). A justificação foi a mesma para a viagem de Silvano.

A equipa de Rio acrescenta ainda que não vê “qualquer prejuízo para o partido porque a viagem tinha de ser feita”. Apesar da justificação, a utilização de meios do partido para a candidatura já motivou uma queixa da candidatura de Luís Montenegro, que apresentou um requerimento no Conselho de Jurisdição.

Para além dos automóveis, outros casos motivaram críticas de apoiantes das outras candidaturas. São eles o facto de Rio receber autarcas de Arcos de Valdevez na sede do Porto, no escritório como líder do partido. A candidatura de Rio considera este ato “perfeitamente normal”, visto que, “como é publicamente assumido, o presidente do PSD utiliza a sede distrital do PSD no Porto para trabalho político” e as reuniões foram nesse âmbito.

Outro caso prende-se com a utilização da página do Facebook do PSD e a conta oficial do partido no Twitter para transmitir em direto o anúncio da recandidatura à liderança. As redes sociais oficiais do partido têm uma audiência mais significativa do que as páginas pessoais, algo que foi referido numa queixa também ao Conselho de Jurisdição Nacional. No entanto, o órgão “recebeu as respostas a todas as questões por parte da direção do partido, não encontrando qualquer ilegalidade ou abuso de meios do partido”, segundo adiantou a campanha de Rio.