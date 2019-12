Quando faltam cerca de dois meses para a votação final global do Orçamento do Estado, Luís Montenegro reitera que Rui Rio só não viabilizará o documento por ser em vésperas de eleições internas. O candidato à presidência do PSD aponta ainda que, se Rio ficasse ao leme do partido, outros orçamentos apresentados pelo PS seriam aprovados.

“Se se mantivesse à frente do PSD, não tenho dúvidas de que Rui Rio viabilizaria próximos orçamentos do Governo PS”, escreve Luís Montenegro, num artigo de opinião no Público (acesso condicionado). “Só não o faz agora por estarmos em vésperas de eleições internas. E mesmo assim cheio de teimosas e incompreensíveis hesitações“, completa.

O candidato a presidente do PSD reitera que, se sair vencedor das eleições diretas de 11 de janeiro, “a estabilidade do Governo depende da ‘geringonça'”. “Ao contrário do que acontece com Rui Rio, comigo o PSD não será o seguro de vida do Governo nem de António Costa“, defende.

Montenegro aponta ainda o dedo ao desempenho do partido enquanto oposição. Situações como a “brutal carga fiscal”, o “crescimento económico medíocre” e a “classe média maltratada e asfixiada” existem devido à “ausência de oposição”, que durante os últimos anos “causou já um sério défice democrático”, argumenta Montenegro.