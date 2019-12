Os partidos têm até dia 27 de janeiro para apresentarem propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020. O calendário foi publicado esta quinta-feira no site da Assembleia da República.

As propostas de alteração podem ser entregues no Parlamento até às 18h do dia 27 de janeiro. A discussão começa a 6 de janeiro, com a apresentação do documento pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) , às 9h. A discussão e votação do documento na generalidade acontece a 9 e 10 de janeiro.

A ser aprovado, o Orçamento desce à especialidade. O debate na especialidade decorre entre 3 e 6 de fevereiro, em plenário na Assembleia da República. O processo termina com a votação final global, no último dia de discussão, ou seja, a 6 de fevereiro.

Este é primeiro Orçamento do Estado em período de democracia a apresentar um excedente orçamental. No primeiro Orçamento da nova legislatura o Governo aponta para um excedente de 0,2% com a economia a crescer 1,9%. Apesar de o ministro das Finanças ter referido que nunca um Orçamento foi feito em tão pouco, o relatório que acompanha o OE2020 teve várias gralhas, nomeadamente em áreas como a saúde e educação e a carga fiscal.

Devido às falhas detetadas, o documento acabou por ser substituído por um atualizado. Esta sexta-feira, o Jornal de Negócios (acesso condicionado), noticia que a proposta do Executivo de António Costa tem erros nas tabelas do Imposto sobre Veículos (ISV), já que apresentam aumentos superiores à inflação, sem haver um padrão diferenciado. Ministério das Finanças vai apresentar errata a corrigir.