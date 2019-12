O Governo publicou uma versão revista do relatório do Orçamento do Estado, onde corrige várias gralhas no documento entregue esta segunda-feira à Assembleia da República. Entre as revisões, está uma mudança nos valores das receitas fiscais, que em vez de aumentarem em percentagem do PIB de 2019 para 2020 agora se mantêm nos 25,1%. No entanto, as mudanças não se ficaram por aí e o valor da carga fiscal previsto para 2020 afinal deverá subir para 35,1% do PIB, mais uma décima que na primeira versão do documento.

Depois das várias gralhas detetadas no relatório do Orçamento do Estado para 2020, entre elas uma descida do orçamento do Ministério da Educação que afinal será um aumento, o Governo reviu os dados de vários quadros.

Um dos principais quadros, o que contém as contas das Administrações Públicas em 2019 e 2020, sofreu várias revisões, entre elas nas receitas fiscais, que agora já não aumentam duas décimas em percentagem do PIB como o primeiro documento entregue ao Parlamento previa. Nas novas contas, as receitas fiscais vão manter-se em 25,1% do PIB.

No entanto, as revisões não se ficaram por aqui. O Governo também reviu os números para as contribuições sociais efetivas, que contam para o cálculo da carga fiscal — um conceito com o qual Mário Centeno não concorda — e essa revisão dita não só que a carga fiscal em 2019 afinal será mais alto (34,9% do PIB) do que o estimado na primeira versão (34,7% do PIB), mas também que o valor da carga fiscal no próximo ano será ainda mais alto.

Ou seja, em vez de a carga fiscal aumentar para 35% do PIB em 2020, a carga fiscal sobe para 35,1%, isto porque as receitas com as contribuições sociais efetivas afinal deverão aumentar para os 10% do PIB, e não para 9,8% como no primeiro documento enviado ao Parlamento.