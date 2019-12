O PSD fechou os cadernos eleitorais para as próximas diretas com perto de 40.500 militantes aptos a votar. Todavia este número representa menos 30 mil militante em comparação às últimas eleições internas, que opuseram Rui Rio a Santana Lopes, avançou o Público (acesso condicionado).

O Porto, a Área Metropolitana de Lisboa, Braga e Aveiro são as distritais com mais militantes com capacidade de votar nas diretas de janeiro do próximo ano. Só nestas quatro regiões concentram-se 57,7% dos social-democratas com capacidade eleitoral para as próximas diretas, no total de 40.476 contabilizados no site do PSD.

O número de social-democratas com quotas válidas representa 36% dos militantes ativos (que pagaram uma quota nos últimos dois anos) e que ascende aos 107.375 inscritos segundo o site do partido, depois de já ter terminado o prazo para o pagamento de quotas.

Já o número de militantes com as quotas em dia e aptos a votar ainda não é definitivo, uma vez que falta contabilizar os pagamentos feitos por cheque recebidos até à meia-noite de dia 22 e outras “conciliações contabilísticas”, o que demorará mais alguns dias, disse à Lusa o secretário-geral adjunto do PSD Hugo Carneiro.

Nas diretas do ano passado cerca de 70.000 militantes podia votar, mas só 42 mil o fizeram (60% do total), o que é um número próximo do total de inscritos para esta eleição disputada entre Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.