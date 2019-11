Luís Montenegro quer ser uma alternativa à liderança de Rui Rio no PSD, mas já faz mira a António Costa. O social-democrata apresentou este domingo em Lisboa a candidatura à presidência do PSD, que já tem o apoio de nomes fortes do partido como Maria Luís Albuquerque ou António Leitão Amaro.

“Sou candidato a presidente do PSD e a primeiro-ministro de Portugal para garantir que, no nosso país, todos têm uma oportunidade para cumprir o seu sonho. É a força que sinto e a força que vem de dentro do PSD”, afirmou Montenegro.

“Compreendo com humildade que os portugueses olhem para o partido e perguntem para que serve o PSD. O que tenho eu a ver com as eleições internas? É a resposta a estas perguntas que me traz aqui”, sublinhou o social-democrata, apontando para a necessidade de garantir um país com mais prosperidade, justiça, cultura e igualdade de oportunidades. “É por isso que esta eleição a todo os portugueses. O que vão escolher é o candidato mais bem posicionado para assumir este compromisso”.

Montenegro diz que quer dar 12 anos de vida, ou seja, quatro anos de oposição e mais oito anos de governo. “Não estou aqui para ganhar a sondagens ou expectativas“, atirou, numa clara alusão ao discurso de Rui Rio nas últimas eleições. Depois de o PSD ter tido o pior resultado de sempre, o presidente do PSD rejeitou que fosse um “desastre” por ter conseguido mais votos do que as sondagens inicialmente lhe atribuíam.

Foi exatamente no seguimento das legislativas que se aprofundaram as divergências no partido. As diretas para eleger o presidente do partido vão realizar-se a 11 de janeiro e o congresso entre 7, 8 e 9 de fevereiro. De acordo com informações prestadas pelo secretário-geral do PSD José Silvano, à Lusa, uma eventual segunda volta realizar-se-ia no sábado seguinte à primeira data das eleições diretas, em 18 de janeiro.

Até agora, há três candidatos à presidência do PSD: o atual líder, Rui Rio, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. De acordo com os estatutos do PSD, é eleito presidente da Comissão Política Nacional o candidato que obtenha “a maioria absoluta dos votos validamente expressos”.

(Notícia em atualização)