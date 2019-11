António Saraiva apoia Miguel Pinto luz na corrida à liderança do PSD. O presidente da CIP fez uma declaração em vídeo à campanha do vice-presidente da Câmara de Cascais onde declara que “tem um conjunto de características que ajudarão o Partido Social Democrata elevar-se à posição que deve ter na sociedade portuguesa”.

António Saraiva não é militante do PSD, nem sequer fez alguma vez uma declaração de simpatia pelo partido social democrata, mas explica que são razões de caráter pessoal que o levam a fazer esta declaração de apoio no dia do Conselho Nacional do partido. Saraiva assumiu que reconhece em Miguel Pinto Luz “a capacidade, pelo conhecimento pessoal” que tem do autarca “um conjunto de caraterísticas que ajudarão o Partido Social Democrata elevar-se à posição que deve ter na sociedade portuguesa”.