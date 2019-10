Miguel Pinto Luz candidata-se à liderança do PSD

Miguel Pinto Luz anunciou a candidatura à presidência do PSD, num vídeo publicado na sua página de Facebook, com o lema “o futuro diz presente”. “No PSD sabemos quando perdemos, e no dia 6 perdemos todos, mas também sabemos reerguer-nos e reencontrar-nos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história”, diz o social-democrata.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais explica que quer fazer “renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa”. “Um projeto político capaz de ser alternativa ao projeto socialista que asfixia os sonhos dos portugueses e limita a nossa liberdade de escolha”, aponta, no vídeo.

“Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos”, completa o antigo líder da distrital do PSD/Lisboa. Numa altura em que o partido está a passar por uma fase de “luta” interna, o nome de Miguel Pinto Luz já era falado como um dos possíveis candidatos ao lugar de Rui Rio.

Miguel Pinto Luz junta-se assim a Luís Montenegro na corrida para a liderança do PSD, que anunciou a candidatura na semana passada. Outro dos nomes que poderá entrar também na mistura é Miguel Morgado. Quando ao atual presidente social-democrata, Rui Rio, ainda não é certo se virá uma recandidatura ou não.

(Notícia atualizada às 10h05)