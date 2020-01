“Foram mais os que votaram na mudança do que na continuidade”. É desta forma que Luís Montenegro interpreta os dados das eleições diretas do PSD deste sábado que deram a vitória a Rui Rio, com 49,44% dos votos. Um resultado que não foi suficiente para evitar uma segunda volta. O candidato que voltou a eleger António Costa como o seu adversário, e não Rui Rio, lançou um repto ao atual presidente do partido para aceitar fazer um novo debate televisivo na próxima semana, antes da nova votação de dia 18.

(Notícia em atualização)