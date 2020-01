A Saúde irá agora entrar num ciclo de “expansão”, garante Marta Temido, apontando que o setor é “a grande prioridade orçamental” do Governo. A ministra da Saúde defende que durante os últimos anos foram repostas as condições no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e que agora serão expandidas, apesar de alertar que será um ano “exigente”.

“Depois de um ciclo de redução houve um ciclo de reposição e estão agora criadas as condições para um ciclo de expansão“, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, que está a ser ouvida no parlamento na comissão parlamentar conjunta de Orçamento e Finanças e de Saúde.

A ministra destaca que o Orçamento de Estado para 2020 “não se limita a afetar mais recursos ao SNS”, mas que é também “o instrumento de uma política económica”. Neste cenário, as prioridades do Executivo para a Saúde centram-se na “qualificação do acesso, motivação dos profissionais de saúde e investimento na rede do SNS”, sublinha Marta Temido.

Mesmo com todas as medidas previstas, a ministra deixa o alerta de que “este vai ser um ano particularmente exigente para todos os que trabalham no SNS”, nomeadamente para “estar à altura do esforço orçamental dos portugueses”. A ministra adianta também que o reforço “não vai permitir [o Governo] sentar à sombra do esforço dos portugueses”.

Marta Temido ressalva também que é necessário fazer uma “gestão muito criteriosa do que é reforço adicional para evitar que seja todo consumido a equilibrar desequilíbrios orçamentais“, ou seja, para que não se destine apenas a regularizar os pagamentos em atraso.