BCE dá ok à retirada de licença da Orey Financial

O Banco Central Europeu (BCE) já deu luz verde à retirada da licença de atividade da Orey Financial. A empresa, que está apenas a realizar os procedimentos necessários para encaminhar os ativos dos clientes e fechar atividade, recebeu a decisão final do supervisor, que confirma o que tinha sido anunciado pelo Banco de Portugal em agosto.

“O Banco Central Europeu deliberou, no dia 10 de janeiro de 2020, emitir uma decisão final de revogação da autorização da Orey Financial – Instituição Financeira de Crédito, S.A. (Orey IFIC) para o exercício da atividade de instituição financeira de crédito”, anunciou em comunicado esta terça-feira.

A decisão do BCE surge na sequência da proposta de revogação da autorização da Orey IFIC enquanto instituição financeira de crédito, apresentado pelo Banco de Portugal, em agosto do ano passado.

“A decisão de revogação da autorização da Orey IFIC implica a dissolução e a entrada em liquidação da instituição”, sublinha. “Desta forma, o Banco de Portugal vai requerer, nos termos da lei, junto do tribunal competente o início da liquidação judicial da Orey Financial“.

Há mais de ano e meio que a Orey anunciou que pretendia deixar o setor financeiro, cujos prejuízos pesavam nas contas do grupo. Desde agosto que se cingia aos procedimentos necessários para encaminhar os ativos dos clientes e fechar a atividade, sendo que no final do ano passado tinha já transferido 87,76 milhões de euros em ativos dos clientes para duas dezenas de intermediários financeiros.

Em novembro, a holding que detém a financeira — a Orey Antunes — avançou com um pedido de abertura de processo especial de revitalização (PER) junto do Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa. Pede, no âmbito do PER, perdão de 90% a 95% sobre dívidas que ascendem a 50 milhões de euros.