A Orey Antunes pediu um processo especial de revitalização (PER), que não abrange a unidade financeira Orey Financial pois esta está em processo de descontinuação da atividade. Mas como o processo ainda não ficou fechado, o Banco de Portugal considera que os credores da Orey Financial também podem reclamar créditos no PER da “casa mãe”. O período para o fazer vai acabar dia 30 de dezembro.

Apesar de o Banco de Portugal já ter dado o ok para a perda de autorização de exercício de atividade como instituição financeira, a Orey Financial precisa de o ter também pelo Banco Central Europeu (BCE), o que ainda não aconteceu. Assim, é abrangida pela recuperação de créditos no âmbito do PER requerido pelo acionista único, o grupo Orey Antunes, de acordo com o supevisor.

“Tendo em consideração que na pendência da emissão pelo BCE [Banco Central Europeu] de uma decisão final sobre o pedido de revogação da autorização da Orey IFIC, os membros dos órgãos de administração e fiscalização renunciaram aos seus mandatos, o Banco de Portugal considera relevante chamar a atenção para a circunstância de estar em curso o prazo para a reclamação de créditos pelos credores interessados no referido PER“, anunciou o BdP esta sexta-feira.

Em causa está o PER da Orey Antunes, que — segundo a empresa — não abrange a Orey Gestão Imobiliária nem a Orey Financial já que a última já estava apenas a realizar os procedimentos necessários para encaminhar os ativos dos clientes e fechar a atividade.

A 10 de agosto de 2019, o Banco de Portugal apresentou ao BCE um pedido de revogação da autorização da Orey Financial para o exercício da sua atividade de instituição financeira de crédito. Mas o BCE ainda não respondeu ao pedido. Assim, os credores da Orey Financial também poderão reclamar créditos.

Depois da abertura de um PER junto do Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa, a Orey anunciou a 10 de dezembro que lhe foi atribuído um administrador judicial, Jorge Manuel e Seiça Dinis Calvete, que terá, a partir desse dia, de dar autorização à empresa para atos de “especial relevo”.

O PER arrancou, assim, oficialmente, tendo os credores 20 dias corridos para reclamarem os seus créditos. “Este prazo aplica-se também a eventuais credores da Orey IFIC que pretendam reclamar os seus créditos no âmbito do PER da SCOA”, sublinhou o BdP. O prazo termina a 30 de dezembro.