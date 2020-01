A Merlin Properties vai começar a negociar na bolsa de Lisboa esta quarta-feira com um valor inicial de 12,41 euros por ação. A sociedade de investimento imobiliário espanhola chega após uma operação de dual listing, ou seja, as ações que vão negociar em Lisboa são as mesmas que negoceiam nos quatro índices espanhóis.

“Bienvenidos”. Foi assim, em espanhol, que a presidente da Euronext Lisbon, Isabel Ucha, se dirigiu à empresa na apresentação. “A admissão da Merlin na bolsa de Lisboa é muito importante e relevante. Mostra o compromisso da empresa com Portugal, de expandir atividades e criar valor acrescentado para o país. Também mostra confiança nos investidores portugueses porque mostra confiança de que vão captar investidores portugueses”.

(Notícia em atualização)