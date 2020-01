Ageas Portugal tem novos responsáveis por Risco e Finanças

Sjoerd Smeets ascendeu à Comissão Executiva do grupo Ageas Portugal, ocupando o cargo de Chief Risk Officer após três anos como chief underwriting da área Não Vida. Smeets é mestre em atuariado e transitou para em 2014 Portugal vindo da área Continental Europe do grupo Ageas.

O anterior CRO, Christophe Vandeweghe, passa a ser o nosso novo Chief Financial Officer do grupo. Está em Portugal desde 2014, vindo da Deloitte Bruxelas, trabalhando sempre na área do Risco.

Na comissão executiva mantém-se nos o CEO Steven Braekeveldt, Anne Van den Bergh, Eduardo Consiglieri Pedroso, José Gomes e Nelson Machado.