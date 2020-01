Craig, Daniel Craig. O James Bond da Heineken

A Heineken é uma das principais patrocinadoras dos filmes de James Bond desde Tomorrow Never Dies, que estreou em 1997, combinando uma estratégia de posicionamento de produto com campanhas de marketing globais.

A mais recente campanha da marca de cervejas dos Países Baixos volta a colocar no ecrã o ator Daniel Craig que continua a ser associado à personagem de 007 James Bond. E é precisamente esse reconhecimento e associação o mote para a história do novo anúncio, uma campanha num tom humorístico e que serve já de teaser à estreia do próximo capítulo da saga – 007 No Time To Die.

Veja o filme: