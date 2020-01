Fernando Medina critica o relatório do Tribunal de Contas (Tdc) que conclui que a cedência de 11 imóveis à Câmara Municipal de Lisboa foi apenas benéfico para a autarquia, prejudicando as contas da Segurança Social. Diz que o relatório é de “fraca qualidade”, acusando mesmo o TdC de estar a fazer “política pura” com esta conclusão. Diz ainda que os técnicos que o elaboraram preferiam que a Segurança Social fizesse “especulação” em vez de ajudar a esta causa que é a de fornecer habitação a preços acessíveis.

“O que o Tribunal de Contas vem dizer é que a Segurança Social devia ter especulado no mercado imobiliário vendendo ao mais alto preço e utilizando as técnicas todas que pudesse utilizar para hipervalorizar o seu património”, começa por dizer o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, em declarações transmitidas pela RTP3.

Para o autarca, ao retirar esta conclusão, o TdC “está aqui a fazer política quando não foi eleito para isso”, assinala. Fernando Medida, lamenta que a instituição “perca o seu tempo e os seus recursos a fazer relatórios de uma baixíssima qualidade técnica”, sublinhando que o país está fazer um esforço muito grande em combater a especulação imobiliária.

Considerando que o relatório elaborado é “de fraca qualidade”e “incompetente”, o presidente da Câmara de Lisboa diz que o processo seguiu todos os trâmites legais, acrescentando que estranha como é que o TdC avaliou o processo de forma favorável, dando luz verde à operação e “hoje surge um relatório deste rigor”.

