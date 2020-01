Os empreendimentos na zona do Algarve estão a crescer e prova disso é o Bayline, um condomínio fechado localizado a apenas 30 metros da Praia dos Pescadores, em Armação de Pêra. O empreendimento, da responsabilidade da Vanguard Properties, os novos donos da Herdade da Comporta, vai contar com 256 apartamentos T1, T2 e T3, e representa um investimento de 85 milhões de euros.

É um dos últimos projetos residenciais na linha de praia — beachfront — a poder ser desenvolvido no Algarve e é o único condomínio fechado com vista para o mar, a apenas 30 metros da praia, descreve a Vanguard Properties, em comunicado. A maioria dos apartamentos terá vista para o mar, mas também para a lagoa, uma zona natural de observação de árvores, protegida.

Para além da parte residencial, o Bayline terá ainda vários serviços e áreas de lazer, como receção com serviços de concierge, spa, ginásios, piscinas interior e exterior, espaços verdes e campos desportivos. “O projeto Bayline será único no Algarve pela sua qualidade, localização e vista incríveis, tanto para o mar como para a Lagoa”, diz o CEO da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho, citado em comunicado.

O pontapé de partida foi dado há cerca de um mês, com a demolição das primeiras estruturas mas, entretanto, o projeto sofreu alterações. Esta semana, a Câmara de Silves aprovou o novo projeto, permitindo arrancar efetivamente com as obras, explicou ao ECO José Cardoso Botelho. No início de 2022 o Bayline estará totalmente concluído e os apartamentos prontos a habitar.

E mesmo com as obras a arrancarem só agora, o projeto já conta com “muitos interessados”, adiantou o CEO da Vanguard. “Já temos entre 18 a 19 contratos de promessa compra e venda assinados”, disse, acrescentando que, quanto aos compradores, “há de tudo”, desde portugueses, a suecos, americanos, italianos e alemães. A comercialização do Bayline vai arrancar no próximo mês.

Em termos de valores, José Cardoso Botelho adiantou ao ECO que os apartamentos vão variar entre os 220 mil e os 2,98 milhões de euros.









Os futuros moradores terão “literalmente” à porta uma extensão de seis quilómetros de praia e, sublinha o responsável, “algo realmente diferenciador é que a vista está presente em todos os pisos, incluindo o rés-do-chão“.

Este é mais um dos empreendimentos da Vanguard Properties, que recentemente adquiriu os ativos imobiliários da Herdade da Comporta, em parceria com a Amorim Luxury. Além destes projetos, a Vanguard é ainda responsável pela torre Infinity, na Rua Castilho, cuja penthouse — nos últimos dois andares — foi adquirida por Cristiano Ronaldo por cerca de sete milhões de euros.