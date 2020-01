S&P 500, Dow Jones e Nasdaq fixam, os três, novos recordes

As bolsas norte-americanas vivem mais uma sessão de ganhos, acompanhando a valorização expressiva das ações em todo o mundo. Estão, os três principais índices de Wall Street, em recorde.

O S&P 500 está a cotar em 3.317,11 pontos, um ganho de 0,21%. O industrial Dow Jones valoriza 0,10%, para 29.327,24 pontos. O tecnológico Nasdaq avança 0,38%, para 9.392,25 pontos. As tréguas comerciais entre Washington e Pequim, bem como sinais económicos animadores vindos da China, explicam parcialmente a tendência.

Apesar de as autoridades chinesas terem revelado um crescimento económico de 6,1%, o mais baixo em três décadas, o valor está dentro do intervalo previsto pelo governo. Os investidores estão a ver este dado como um sinal de que a desaceleração da economia chinesa deverá estabilizar.

Outro fator a contribuir para o ânimo nas bolsas são as perspetivas de resultados robustos por parte das empresas norte-americanas, que começaram esta semana a divulgar as contas de 2019. A State Street, que opera no setor financeiro, apresentou lucros acima das estimativas e as ações estão a valorizar 5,46%, para 85,43 dólares.

O rally das ações norte-americanas acompanha os fortes ganhos que também se registam no Velho Continente. O europeu Stoxx 600 avança 1%, para 424,75 pontos, com a generalidade das praças europeias, igualmente, a valorizarem perto de um ponto percentual.

Em Portugal, os ganhos são bem mais modestos. O PSI-20 valoriza 0,10%, para 5.312,17 pontos, com a família EDP a puxar por Lisboa e a Galp Energia a pressionar.

(Notícia atualizada pela última vez às 14h54)