O magnata chinês Cheung Chung-kiu está prestes a comprar uma mansão com 45 divisões, em Londres, por mais de 200 milhões de libras (234 milhões de euros). Uma vez concretizada a operação, a casa — que já pertenceu a um herdeiro da Arábia Saudita e a um multimilionário — será a mais cara de sempre a ser vendida no Reino Unido.

É considera a maior operação de imobiliário residencial do Reino Unido. Chung-kiu vai desembolsar entre 205 e 210 milhões de libras (240 e 245 milhões de euros) por uma mansão nos números 2 a 8A da Rutland Gate, com vista para o Hyde Park, na capital britânica, avança o The Guardian (conteúdo em inglês). O imóvel de sete andares foi construído como quatro grandes casas, mas acabou transformado numa única residência.

O chinês — fundador e presidente da CC Land Holdings — ainda não decidiu que destino vai dar ao imóvel de 62 mil metros quadrados: se lá instalará a sua família ou se dividirá o imóvel em várias habitações. Um porta-voz do novo dono, citado pelo jornal britânico, adiantou que, se reabilitada e transformada em apartamentos, a casa pode custar até 700 milhões de libras (817 milhões de euros).

“A 2-8A Rutland Gate está em processo de aquisição por fundos aconselhados pelo escritório da família de Cheung Chung-kiu”, disse o mesmo porta-voz. “De momento nenhuma decisão foi tomada sobre a finalidade do imóvel: se uma casa única para uso de clientes particulares ou um esquema de apartamentos com várias unidades de luxo”.

O imóvel, construído na década de 1830, tem 45 divisões, incluindo grandes suítes, 20 quartos, uma piscina, spa e ginásio e um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para vários automóveis. Há ainda “vários elevadores de passageiros” e uma sala de funcionários. Localizada a sul de Kenginston Gardens, a casa tem 68 janelas com vista para o Hyde Park.

O edifício foi propriedade do multimilionário e empresário Rafic Hariri, duas vezes primeiro-ministro do Líbano, e o anterior proprietário foi o Príncipe herdeiro Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, ex-primeiro-ministro da Arábia Saudita, que faleceu em 2011. O imóvel está vazio desde esta altura e, ao fim de três anos à venda, diz o The Guardian, todo o “recheio” foi leiloado, desde candelabros, bidés incrustados de joias, cortinas, portas e caixas revestidas a ouro de 24 quilates.

Assim que a venda ficar concluída — que deverá acontecer nas próximas semanas –, será oficialmente a casa mais cara a ser vendida no Reino Unido. O recorde atual é detido pela Park Place, uma habitação perto de Henley-on-Thames, em Berkshire, que foi comprada em 2011 pelo bilionário russo exilado Andrey Borodin por 140 milhões de libras (163,5 milhões de euros).