A Sonae acaba de abrir em Barcelona um centro de design intitulado de “Sonae Design Hub”. O novo espaço está localizado no centro da cidade catalã, na rua Josep Pla, e é a partir daqui que serão desenhadas algumas peças do grupo.

O Sonae Design Hub foi criado pela espanhola Losan, que é propriedade do grupo. Todavia, apesar da abertura deste centro, marcas do grupo como a Zippy e a Salsa continuarão a ter no Porto o seu centro de design.

“A Mó terá alguns designers em Barcelona, enquanto a Zippy e a Salsa passam a a ter um novo lugar na cidade catalã para trabalhar ocasionalmente a partir do novo Sonae Design Hub”, explica Vittorio Verdun, diretor geral da Losan, ao jornal espanhol Modaes.es (conteúdo em espanhol).

A Sonae, um dos maiores grupos de distribuição em Portugal, controla as cadeias Zippy, Salsa, Sport Zone, Mo e Berg. De acordo com os últimos dados disponíveis, a Sonae Fashion registou um volume de negócios de 176,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, mais 3,5% do que no período homólogo.

A sua subsidiária Losan, que emprega 160 pessoas em Espanha, planeia este ano abrir de sete corners no El Corte Inglés e continuar a aposta no mercado online. No que respeita à internacionalização, o objetivo da empresa é consolidar os mercados nos quais entrou recentemente, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Colômbia e Equador.