A Sonae Capital vendeu a participação de 70% que detinha na RACE, uma empresa especializada em sistemas de refrigeração, ar condicionado e building efficiency, à sociedade SKK. Com esta alienação, a holding liderada por Miguel Gil Mata encaixou 15,8 milhões de euros.

A SKK, que comprou a participação da Sonae Capital, resultou de um spin-off da RACE e atua na mesma área, de refrigeração e climatização. O preço da transação compreende uma “componente fixa de sete milhões de euros e uma componente variável de 8,8 milhões de euros”, o que se traduz numa valorização da empresa de 22,6 milhões de euros.

Através desta operação, que se “enquadra na estratégia e gestão ativa de portefólio da Sonae Capital”, a gestora quer “maximizar o valor dos ativos detidos e explorar oportunidades de crescimento”, segundo adiantam em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para a Sonae Capital esta alienação permite “libertar fundos para potenciar o desenvolvimento das suas áreas de negócio de maior potencial”. A holding exemplifica a implementação da estratégia com as aquisições do Grupo Futura Inversíones, na área da Energia, e da cadeia de ginásios Urban Fit, no Fitness.