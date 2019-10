Os fundos internacionais continuam às compras no mercado nacional. Desta vez, vinda dos Estados Unidos, a Harbert Management Corporation está prestes a comprar três centros comerciais portugueses, estando mesmo em conversações com a Sonae Capital para fechar essa operação. Em causa estão o LoureShopping, o RioSul Shopping e o 8.ª Avenida.

As conversações estão mesmo numa fase já avançada e incluem um portefólio de centros comerciais espalhados pelo país. De acordo com o site PropertyEU (conteúdo em inglês, acesso pago), a Sonae Sierra está prestes a fechar com este fundo norte-americano a venda do LoureShopping, em Loures, do RioSul Shopping, no Seixal, e do 8.ª Avenida, em São João da Madeira.

Este será o primeiro investimento deste fundo oportunista em Portugal, que tem no mercado nacional há cerca de um ano uma equipa à procura de ativos para comprar, mas a preços mais baixos, diz a mesma publicação.

Os ativos em causa serão vendidos com uma rentabilidade anual (yield) de cerca de 8%, desconhecendo-se, no entanto, o valor que está envolvido na operação. O negócio deverá ficar concluído até ao final do ano.

O LoureShopping, com 42.000 m2, foi inaugurado em 2005 e é detido em partes iguais pelo Sierra Portugal Fund e pelo fundo alemão Deka, o mesmo que comprou a torre em Picoas por 125 milhões de euros, tal como o ECO noticiou. O 8.ª Avenida, com 20.000 m2, abriu portas em 2007, tem 125 lojas e é detido na totalidade pelo fundo da Sonae Sierra.

Por sua vez, o RioSul Shopping, com 44.000 m2 e 130 lojas, é considerado o ativo mais “interessante”, e é detido, em partes iguais, pela Sonae Sierra Portugal e por um fundo pan-europeu.