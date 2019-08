Os franceses da Frey, uma empresa especializada na gestão de centros comerciais ao ar livre, compraram dois shoppings no Algarve à CBRE e à Sonae Sierra por cerca de 180 milhões de euros, foi esta sexta-feira anunciado.

Em causa estão os centros comerciais Algarve Shopping e Albufeira Retail Park, ambos localizados em Albufeira, que pertenciam ao fundo Iberia Coop, detido a 10% pela Sonae Sierra e a 90% por investidores internacionais. A gestão dos dois espaços comerciais vai continuar nas mãos da Sonae Sierra.

“Estamos muito satisfeitos com a concretização desta transação, que é mais um marco importante na implementação da estratégia da Sonae Sierra e um reconhecimento do mercado da elevada qualidade dos ativos imobiliários em que investimos”, referiu Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra.

“Em paralelo, a manutenção da gestão e comercialização do AlgarveShopping e do Albufeira Retail Park comprova a elevada confiança dos investidores na nossa experiência e know-how e a contínua aposta na Sonae Sierra enquanto parceiro de eleição nas várias geografias onde estamos presentes”, acrescentou o responsável.

Do lado dos franceses, a transação teve como assessor a JLL, enquanto a RPE atuou em nome do vendedor.

Para a Frey, trata-se do primeiro investimento em Portugal. A entidade francesa “atua no desenvolvimento, promoção, investimento e gestão imobiliária, com uma forte especialização em centros comerciais ao ar livre”.

O AlgarveShopping e o Albufeira Retail Park ocupam cerca de 60.000 m2 com diversas marcas locais e internacionais, hipermercado, cerca de 20 restaurantes, cinema e um parque de estacionamento com capacidade para 3.000 viaturas.

Localizado numa área com aproximadamente 280.000 habitantes (excluindo estadias em hotéis, que podem aumentar a área de influência para 800.000 habitantes durante o verão), o AlgarveShopping e o Albufeira Retail Park apresentam uma taxa de Ocupação Global de 99,8% e mais de 7,5 milhões de visitas por ano.