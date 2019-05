Localizada no Condado de Wicklow, na Irlanda, há uma mansão com mais de 800 mil metros quadrados à procura de comprador. Inserida numa área de dois hectares, a Luggala Lodge é atrativa pela sua arquitetura histórica, pela beleza dos seus jardins, mas também pelas personalidades que por lá passaram. Tudo isso conta para avaliar a mansão em 31,4 milhões de dólares (28 milhões de euros).

É considerada uma fantasia do século XVIII, inserida numa área de dois hectares no Condado de Wicklow, a menos de 30 quilómetros de Dublin. Nasceu em 1787 como um pavilhão de caça, edificada pela família de bancários La Touche. Em 1937 foi comprada por Ernest Guinness — de uma família de aristocratas, famosa por ter fundado a cerveja sueca Guinness Beer — que a ofereceu de casamento à filha. Em 1970, esta acabou por oferecê-la ao filho. Atualmente pertence a uma família de confiança, lê-se no anúncio publicado no site da imobiliária Sotheby’s International Realty.

Em 1996, esta propriedade com 1.802 metros quadrados sofreu obras profundas no valor de seis milhões de euros e, atualmente, está à procura de um novo dono, disposto a desembolsar 28 milhões de euros.

O imóvel principal conta com três salas de boas-vindas e outras menores, sete quartos e cinco casas de banho completas. Na parte de guestlodge há ainda outros quatro quartos que se somam a outros 16 inseridos nas sete pousadas que constituem a propriedade. Há ainda um extenso espaço verde — onde normalmente existem veados –, com acesso a um lago privado (Lough Tay), inserido numa praia de areia branca.

Esta requintada casa do século XVIII é uma “marca especial do gótico” desse século, ostentando “todos os pertences de um grande castelo”, embora em menor escala. E foram todas estas características que, ao longo dos últimos anos, atraíram bastantes personalidades: escritores como Brendan Behan, Robert Lowell, Seamus Heaney e Robert Graves, atores e diretores como John Hurt, Dennis Hopper e John Boorman e ainda músicos como The Chieftains, Mick Jagger, Marianne Faithfull, Bono e Michael Jackson.

















O Lugalla Lodge serviu ainda de cenário para filmagens de vários filmes, como Sinful Davey, Zardoz, Excalibur, King Arthur, Braveheart, Animal Farm, Becoming Jane, P.S. I Love You, e séries como Camelot, The Tudors and Vikings.