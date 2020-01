O Grupo Vila Galé encerrou 2019 com 197 milhões de euros em receitas, o equivalente a um aumento de 7% face ao ano anterior, anunciou Gonçalo Rebelo de Almeida. Este desempenho deveu-se, sobretudo, devido à abertura de novas unidades. No ano passado e este ano, a cadeia hoteleira estima entre 35 a 40 milhões de euros em investimentos.

“2019 começou de uma forma que, genericamente, assustou um pouco os players do mercado porque o ritmo de reservas estava um pouco aquém do ritmo verificado em 2018. Mas depois veio a ser compensado a partir de julho e houve uma recuperação. A determinada altura de 2019, achámos que ia haver uma queda, mas acabou por ficar praticamente em linha com 2018“, disse Gonçalo Rebelo de Almeida, num encontro com jornalistas.

Neste sentido, o Grupo atingiu os 197 milhões de euros em receitas, um aumento de 7% face aos 184 milhões registados em 2018. “Este aumento tem a ver com a receita adicional dos hotéis novos“, explicou o administrador. Em Portugal, as receitas totalizaram os 115 milhões de euros e no Brasil — nos nove hotéis — somaram cerca de 370 milhões de euros, um crescimento de 18%.

Em termos de lucros, embora não tenham adiantado números, os administradores estimam 50 milhões de euros em lucros operacionais para Portugal.

Os portugueses mantiveram-se como mercado principal nos hotéis Vila Galé mas, do lado da cadeia hoteleira, sentiu-se uma “desaceleração dos mercados europeus tradicionais”, tais como a Alemanha, Reino unido e Holanda. Por outro lado, os mercados do Brasil, dos Estados Unidos e do Canadá tiveram “tendências de crescimento”, sentindo-se ainda “alguma expressão” de alguns mercados asiáticos.

Importância de investir no interior do país… com duas novas aberturas

O CEO do Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, sublinhou a importância de investir no interior do país. “Vamos apostar no interior, não porque ficamos doidos, mas porque continuo a achar que é mais sofrido, mais trabalhoso e que precisa de investimento. Os novos projetos, mais tarde ou mais cedo, vão todos dar certo”, disse.

Em termos de investimento em 2019 e 2020, a cadeira hoteleira vai investir entre 35 a 40 milhões de euros. Assim, para este ano, será inaugurado o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa, no âmbito do Programa Revive, que deverá abrir portas a 13 de março. Nesta unidade de quatro estrelas, com 71 quartos, serão investidos cerca de dez milhões de euros.

A 27 de março deverá começar a funcionar o Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, que terá 91 quartos num investimento de cerca de dez milhões de euros. “Não tenho dúvidas que o hotel da Serra da Estrela vai ter êxito. Fazia falta lá, como fazem falta no resto do interior do país”, notou Jorge Rebelo de Almeida. “Acredito que o futuro e o crescimento de Portugal passa muito por conseguir fazer a revitalização de todo o interior”.

A terceira unidade, que deverá abrir em junho, será no Brasil. O Vila Galé Paulista, em São Paulo, terá 108 quartos e resultará de um investimento de 80 milhões de reais (17,3 milhões de euros). E é também em junho que deverá ficar concluída a expansão do Vila Galé Douro Vineyards, que passará a contar com 49 quartos, num investimento de sete milhões de euros.

No segundo semestre deste ano, os administradores estimam ter em processo de obra outras quatro unidades, entre elas o Vila Galé Marina, Vila Galé Naútico e Vila Galé Estoril.

