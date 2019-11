Depois de uma polémica levantada em torno de um hotel de luxo que o Vila Galé ia construir no sul da Bahia, no Brasil, o grupo português anunciou esta segunda-feira que foi “forçado a abandonar o projeto”. Dizendo-se “alvo de ataques” e vítima de “falsidades inconsistentes e graves”, o Vila Galé afirma, contudo, que continua com intenções de investir naquele município “no mais curto prazo”.

No final de outubro, o portal de jornalismo de investigação The Intercept acusou o Grupo Vila Galé de ter em mãos um projeto para construir um hotel de luxo numa reserva indígena no sul do estado brasileiro da Bahia, com o apoio do Governo do Brasil. De acordo com o mesmo site, a área em causa, de 470 quilómetros quadrados, pertence ao povo Tupinambá de Olivença, que luta pela demarcação daquelas terras há pelo menos 15 anos.

Tendo em vista o empreendimento turístico em questão, o Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Una firmaram com o Grupo Vila Galé um protocolo de intenções com um investimento superior a 200 milhões de reais (cerca de 45 milhões de euros), gerando mais de 500 empregos diretos e 1.500 indiretos, detalhou a Embratur.

Nessa altura, o Grupo Vila Galé defendeu-se, afirmando que “os estudos e projetos foram (…) aprovados pelas entidades competentes”, comprometendo-se a preservar “rigorosamente todos os valores ambientais e a vegetação relevante existente”.

“Não existe qualquer reserva indígena”, diz Vila Galé

Contudo, esta segunda-feira, a cadeia hoteleira portuguesa anunciou o abandono deste projeto. “Vamos ser forçados a abandonar este projeto”, lê-se no comunicado enviado às redações. No mesmo documento, o Vila Galé refere que “no local e num raio de muitos quilómetros, não havia nem há qualquer tipo de ocupação/utilização, nem sinais de qualquer atividade extrativista por parte de quem quer que seja” e, por isso, “não existe qualquer reserva indígena decretada para esta área, nem previsão de vir a ser”.

O grupo diz que elaborou “todos os estudos e projetos” necessários e que “passaram três três mandatos governamentais, com vários ministros da Justiça, e nenhum deles aprovou a demarcação das terras indígenas. Certamente porque não encontraram fundamento legal para o efeito de decretar uma gigantesca área de reserva de 47.000 hectares“.

O Vila Galé tem sido “alvo de “ataques” por alguns que abraçam causas mediáticas, só aparentemente justas, e usam de falsidades, sem sequer procurarem minimamente obter a verdade dos factos”, refere o documento.

Assim, o grupo liderado por Jorge Rebelo de Almeida diz não ter interesse que um resort Vila Galé “nasça com a iminência de um clima de “guerra”, ainda que injusta e sem fundamento, como são exemplo as ameaças proferidas na Embaixada de Portugal em Brasília e algumas declarações falsas, dramáticas e catastróficas que deveriam envergonhar quem as profere”.

O documento termina com um “profundo reconhecimento” à Embaixada de Portugal em Brasília e a todas as entidades oficiais brasileiras que apoiaram este projeto e com a garantia de que se mantém a “intenção de investimento em UNA e na Bahia, no mais curto prazo”.