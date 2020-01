Visa paga 4,8 mil milhões de euros pela Plaid

A Visa Inc. vai desembolsar 5 300 milhões de dólares (cerca de 4,8 mil milhões de euros) pela tecnológica fundada por Zack Perret e William Hockey em 2013, anunciou a companhia líder global em sistemas de pagamentos.

A Plaid tem sede em São Francisco (EUA) e as soluções de API (Application Programming Interface) que desenvolve suportam já milhares de aplicações e serviços, entre os quais se destacam Acorns, Betterment, Chime, Transferwise e Venmo.

Basicamente, os produtos da Plaid permitem que os consumidores partilhem a sua informação financeira e paguem serviços de forma segura e cómoda.

De acordo com a mesma fonte, a Plaid é líder e oferece escalabilidade neste movimento. Atualmente, segundo a Visa, uma em cada quatro pessoas titulares de conta bancária nos Estados Unidos da América já utilizou soluções da Plaid que ligam mais de 2500 produtos financeiros a mais de 11 000 instituições do setor.

Ao integrar o universo da Visa, a Plaid vai continuar a operar como uma unidade independente, permitindo que os clientes e parceiros beneficiem também da notoriedade da marca e os recursos da Visa dispõe em todo o mundo, salienta ZackPerret (CEO da Plaid) no blogue da tecnológica.

No ano passado, a Plaid entrou no mercado britânico e, em novembro de 2019, a tecnológica anunciou que está nos mercados de França, Espanha e Irlanda, onde já trabalha com instituições como a Société Génerale, Santander e AIB.