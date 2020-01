ANA “empenhada” em avançar com aeroporto do Montijo

Depois de ser conhecida a Declaração de Impacte Ambiental que viabiliza o aeroporto do Montijo, a ANA – Aeroportos de Portugal mostra-se empenhada em avançar com o investimento no projeto. A gestora de aeroportos sublinha, no entanto, que as propostas alternativas não foram acolhidas.

“A ANA regista como positiva a emissão da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) que viabiliza em definitivo a concretização do projeto aeroportuário de Lisboa e estabiliza a solução dual composta pelo Aeroporto Humberto Delgado e o aeroporto do Montijo, nos termos definidos pelo Governo”, diz a ANA em comunicado.

“Confirma-se assim o empenho da ANA para avançar com o investimento no Montijo”, continua. A empresa responsável pela gestão de aeroportos em Portugal aponta, no entanto, que “não houve acolhimento das propostas alternativas enviadas pela empresa na alegação dirigida à Agência Portuguesa do Ambiente”.

O projeto vai entrar agora numa nova fase, “na qual serão analisados de forma mais detalhada alguns aspetos práticos dos compromissos ambientais e sua implementação, no âmbito da negociação com o Estado concedente e nos termos do acordo assinado em janeiro de 2019″, explica a ANA.

Em reação à viabilização do projeto, o Governo alertou também para o cumprimento das medidas exigidas para minimizar o impacte ambiental, cujos custos ascendem a 48 milhões de euros. Em causa estão medidas ao nível da avifauna, ruído e mobilidade.

(Notícia atualizada às 13h35)