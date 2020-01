Fidelidade premeia boas notas de filhos de colaboradores

De forma a recompensar o bom desempenho escolar dos jovens, a Fidelidade acaba de premiar 28 filhos de colaboradores que se distinguiram nas provas finais do 9º ano e nos exames nacionais do 12º ano, relativos ao ano letivo de 2018/2019.

Na expectativa de que este incentivo possa ser um contributo no prosseguimento da concretização de um projeto de realização pessoal, os Prémios de Mérito da Fidelidade distinguiram com um valor total de 23 mil euros 10 alunos com média de 5 nas provas finais do 9º ano e 18 alunos com média igual ou superior a 16 valores nos exames nacionais do 12º ano, sendo os prémios pecuniários no valor de 500,00 € e 1.000,00 €, respetivamente.

Para Joana Queiroz Ribeiro, Diretora de pessoas e organização da Fidelidade, afirma que “com a atribuição dos Prémios de Mérito distinguimos não só o desempenho e triunfo escolar dos jovens, mas procuramos também motivá-los a continuarem, com sucesso, o seu percurso escolar”.

A Fidelidade acentua que “tem vindo a reforçar as suas medidas de apoio à família”. No início de cada ano letivo, a companhia proporciona a todos os colaboradores, com filhos até aos 10 anos de idade, a dispensa da manhã ou da tarde do primeiro dia de aulas. Apoia também o financiamento para a aquisição de Livros Escolares, a todos os colaboradores que cumpram os requisitos definidos até ao máximo de 300€ por filho e atribui um apoio escolar entre 40€ e 110 € por ano a quem tenha filhos em idade escolar até ao ensino superior.

Cada colaborador da Fidelidade tem ainda direito a sete horas por mês para assistência pessoal por doença familiar ou do próprio, a 14 horas por ano para ausência por motivos particulares e a um subsídio de Lar de 30,40€ por mês e por cada colaborador casado, ou em união de facto, com filhos a cargo.

A Fidelidade garante ainda aos seus colaboradores o Seguro de Vida Renda Educação, que em caso de falecimento do funcionário assegura o pagamento de uma renda anual de 2.500€ aos descendentes que frequentem um estabelecimento de ensino, até aos 18 anos de idade.

Jorge Magalhães Correia, presidente da Fidelidade, esteve presente na ocasião de entrega dos prémios aos estudantes.