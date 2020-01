A bolsa de Lisboa fechou no “vermelho”, recuando pela terceira sessão consecutiva. A pressionar a praça portuguesa estiveram as ações da Galp Energia, devido à queda do petróleo, levando o índice nacional a acompanhar a tendência negativa das restantes praças do Velho Continente.

O PSI-20 caiu 0,23% para 5.263,81 pontos, recuando pela terceira sessão consecutiva após uma série de sete de ganhos acentuados. Em Lisboa, nove das 18 cotadas fecharam no vermelho.

Na Europa, o Stoxx 600 fechou a desvalorizar 0,14% para 422.77 pontos, com os investidores receosos quanto à ameaça norte-americana de taxar as importações de automóveis europeus. Depois de Donald Trump ter voltado a ameaçar a Europa com tarifas, a presidente da Comissão Europeia mostrou-se confiante de que iriam chegar a acordo “nas próximas semanas”.

Lisboa não escapou ao sentimento negativo vivido nos restantes mercados europeus, sendo penalizado essencialmente pela queda acentuada das ações da petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva fechou a sessão a tombar 1,92% para 14,56 euros. Esta queda acompanhou a cotação do barril de petróleo. Em Londres, o Brent desvaloriza 1,92% para 63,35 dólares.

A pesar no comportamento da bolsa nacional esteve também o BCP, outros pesos pesados da praça portuguesa. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya perderam 0,42% para 18,84 cêntimos por ação.

A impedir uma queda mais expressiva da bolsa estiveram os restantes títulos do setor energético, com a EDP a encerrar a sessão a subir 0,46% para 4,15 euros. Também a EDP Renováveis ganhou 0,74% para 10,96 euros.

Destaque pela positiva também para a Jerónimo Martins, que viu as suas ações valorizarem 0,26% para 15,44 euros, mas também para os CTT que apresentaram mesmo o melhor comportamento do dia. As ações da empresa de correios fechou a subir 0,74% para 3,18 euros.