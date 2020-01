Assumindo uma visão pan-europeia do seu mercado potencial, a empresa tem como prioridade o mercado francês de seguros não Vida, um dos maiores no setor dos seguros a nível europeu.

Agora, para além dos dois tipos de coberturas já consolidadas (seguro casa e seguro smartphone), “vão seguir-se dois novos produtos, no ramo automóvel e no segmento pet [seguro cães/gatos]”, avança João Janes, Diretor de Marketing, em declarações ao ESPECIAL INSURTECH.

Enquanto insurtech, a Lovys assume que “os desafios do mercado estão bastante alinhados com os que a empresa visa resolver”, nomeadamente, “o afastamento e desconhecimento dos clientes em relação ao setor, a necessidade de reinvenção de produtos e processos através de tecnologia centrada no cliente e a flexibilização do produto, dando maior liberdade ao utilizador final na compra e gestão da sua proteção”.

A proposta da Lovys proporciona aos seus clientes uma experiência 100% digital e mobile-first. Através do telemóvel e “em poucos cliques, o utilizador pode subscrever o seguro que necessita, declarar um sinistro ou alterar as suas garantias. A grande vantagem é ter ainda uma subscrição mensal única”, salienta o responsável.

Suportada num crescimento médio mensal superior a 30%, a Lovys conta já com vários milhares de clientes. Legalmente habilitada para comercializar os seus produtos em mais de 20 países europeus, é atualmente uma das insurtech com maior ritmo de crescimento na Europa.

Na ótica de recursos financeiros, em junho de 2019, a empresa protagonizou a maior ronda de investimento em fase seed no segmento de seguros não Vida em França, levantando 3,3 milhões de euros.

Os seus principais investidores são a Portugal Ventures, o grupo MAIF, uma das maiores seguradoras francesas e a Plug&Play, um dos primeiros investidores em empresas como a DropBox e Paypal. Os recursos captados têm sido aplicados sobretudo na expansão e aceleração (aquisição de novos clientes e construção de novos produtos).

Com a atividade de desenvolvimento tecnológico concentrada em Portugal e a direção de negócios estrategicamente estabelecida em França, a empresa liderada pelo CEO João Cardoso conta com escritórios em Lisboa, Porto e Leiria. A equipa de 35 colaboradores, representando 10 nacionalidades diferentes, está repartida por França e Portugal.