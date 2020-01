A empresa britânica Ineos Automotive assina esta quarta-feira um protocolo com a Câmara Municipal de Estarreja para a instalação de uma fábrica de veículos todo-o-terreno (4×4) no município. Um investimento de aproximadamente 251 milhões de euros“, avançou o jornal de Negócios (acesso pago) e o Dinheiro Vivo (acesso livre)

O início da construção da fábrica deve começar em abril, estando prevista a sua conclusão em outubro. Passado um mês arrancará a instalação de equipamento na fábrica. Em outubro do próximo ano começará a fase de pré teste operacional da fábrica e, finalmente, o arranque da produção está previsto para abril de 2022.

A unidade fabril deverá empregar 400 a 500 trabalhadores quando funcionar em pleno e deverá produzir cerca de 25 mil veículos por ano. Mas, numa primeira fase, a previsão é contratar cerca de 200 pessoas.

Para o presidente da autarquia, Diamantino Sabina, a assinatura do protocolo é um “passo muito importante” para o desenvolvimento do projeto, assinala o autarca, que considera o investimento da Ineos a “cereja no topo do bolo do desenvolvimento económico do município”