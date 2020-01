O gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do Private Banking do EuroBic foi encontrado morto esta quarta-feira à noite e tudo aponta para que tenha sido um suicídio, segundo as suspeitas da PSP. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã (acesso livre) e confirmada pelo ECO.

Nuno Ribeiro da Cunha foi encontrado dentro da garagem do edifício da sua residência, no Restelo, em Lisboa. O gestor foi constituído arguido esta quarta-feira, juntamente com a empresária angolana, no caso da alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem desta pela petrolífera estatal Sonangol.

O gestor já tinha sido internado a 7 de janeiro, depois de ter sido encontrado com ferimentos graves na casa de férias da família, em Vila Nova de Milfontes. Nuno Ribeiro da Silva terá dito à Polícia Judiciária (PJ) que tinha sido uma tentativa de suicídio, mas a PJ estará a investigar outras hipóteses. Segundo o Observador, a PJ pondera os cenários de uma tentativa de suicídio, de uma simulação de tentativa de suicídio ou mesmo uma tentativa de homicídio.

(Notícia atualizada às 11h30)